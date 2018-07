Usando la imaginación, elucubro cómo se prepararía un identikit de un prófugo de la justicia ecuatoriana y pienso que sería algo así: descripción general del individuo a capturar, conforme a la orden recibida de las autoridades judiciales del Ecuador.

Individuo de tez pálida, por el susto de enfrentar la justicia que tanto manipuló a su antojo cuando se creía todopoderoso. Pelo negado a crecer, salvo en la zona frontal donde ostenta una especie de islote capilar bastante particular. Tiene como característica una voz y risa carrasposas, que suele soltar ante preguntas incómodas. Responde al remoquete de ‘Carlitos’. Color de ojos similar a los de su expartido, del que no queda mucho, salvo los mismos personajes llorones y sufridores de siempre. Ceño fruncido que denota amargura, siendo este su estado natural ante la intolerancia de someterse al orden legal constituido y finalmente, asumir que no es omnipotente, por lo que será tratado como un ecuatoriano más. Extremidades superiores que presumimos terminan en fieras y afiladas garras que lo ayudan a levantar con fuerza a sus presas. Extremidades inferiores preparadas para correr lo más lejos posible de sus captores. Arma preferida: su lengua, que suelta sin control para agredir contundentemente. Los lugares que suele frecuentar: un ático en Bélgica, un estadio en Rusia. Y ahora estimamos que comenzará un periplo por algunos consulados o embajadas en busca de asilo, para esquivar la acción de la justicia. De capturarlo, tener cuidado, porque tiende a tener rabietas en las que suele arrancarse la camisa y pedir que le disparen. ¡De ninguna manera sucumbir ante sus ruegos!

Con estos detalles se preparará el respectivo identikit para la pronta identificación del sujeto a capturar.

Ahora sí, manos a la obra y proceder con todos los operativos necesarios para traerlo de la oreja, para que enfrente, el o los procesos judiciales que tenga en su contra.

Al susodicho no debe preocuparle la soledad en la cárcel, pues estará a buen recaudo y acompañado de sus socios de la década perdida.