Requisito: activista

“Requisito” es la circunstancia o condición necesaria para algo, y “activista” es el militante de un movimiento social, una organización o partido político que interviene activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas.

Meritocracia significa valorar la suficiencia de conocimientos, experiencia y competencias, como requisitos para ocupar una función o cargo, mediante concursos de méritos y oposición, o como candidatos a elección popular. No todos los ciudadanos son aptos para cualquier cargo. Un profesor no puede desempeñarse como médico cirujano, ni este como arquitecto o este otro como abogado, etc. Las competencias están dadas por los conocimientos y experiencia determinados en los requisitos para cada cargo.

Por televisión, el CNE convoca a postulación para designación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señalando como requisito el “haber conformado asambleas populares u ocupado la silla vacía de organismos colegiados”, ocupados generalmente por activistas sociales y políticos. Al no encontrarse determinados en la Constitución ni en la ley, estos requisitos son ilegales y discriminatorios para los ciudadanos que, teniendo competencias y estudios, no dedican su tiempo al activismo social o político. Los activistas, al ser militantes de un movimiento social, organización o partido político, intervienen en la propaganda, adoctrinamiento y promoción de sus ideas, destinando todo su tiempo para el proselitismo, ganando espacios en las instancias públicas y cuando llegan a algún cargo, al no ser imparciales, cierran filas en torno a su ideología o grupo, creando resoluciones o normas con su particular criterio, o estableciendo requisitos que solo quienes piensan y actúan como ellos, puedan cumplir. Lógicamente existen honrosas excepciones.

Para garantizar imparcialidad en la gestión pública dentro de una esfera de legalidad, disciplina y justicia, es necesario corregir el sesgo del manejo ideológico sectario de grupos progresistas, que se viene dando en todos los ámbitos y funciones.