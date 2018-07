Región sin rumbo

En la época Colonial, la América española era más rica que EE.UU. A 1820 el ingreso por persona de ese país era ligeramente superior; décadas después, ya de repúblicas, la diferencia fue aumentando hasta ser abismal. La explicación fue la tasa de crecimiento de la economía estadounidense favorecida por políticas correctas.

Hacia 1955 la renta de algunos países del sudeste asiático era inmensamente menor a la de América Latina; ejemplo: la de Corea del Sur. Ocurrió lo mismo que con Estados Unidos, cada decenio las diferencias se acortaron y para 1980 la habían superado. La diferencia se debió a las mismas causas.

En 1980, el ingreso por habitante en China era menos de la mitad que el de Ecuador. Hoy el de ese país lo ha sobrepasado ampliamente 16.810 vs. 11.617 dólares ppp. Parecería que Ecuador se encuentra aislado del mundo debido a que quienes integran la clase política no están informados sobre lo que sucede fuera de las fronteras. Pero si no es así, entonces se debe a su indiferencia y falta de dignidad; no les interesa mejorar el nivel de vida de quienes votan por ellos. Solo quieren poder y algunos enriquecerse ilícitamente. ¿De qué otra manera se puede describir lo que sucede en América Latina? Siempre ha sido un continente caracterizado por ir a la retaguardia. Desde que recuerdo, vivimos políticamente convulsionados y divididos (Venezuela y Nicaragua). Progresamos lentamente y en todo tiempo, atrás de otros países.

No ha existido la búsqueda genuina de la prosperidad para los ecuatorianos, culpables de elegir a representantes de la derecha e izquierda que no merecen llegar a la Presidencia de la República, ni a los poderes Legislativo y Judicial.

Nuestras universidades han mejorado notablemente pero no enseñan a profundidad el comportamiento humano, no enfatizan lo suficiente sobre valores y normas de conducta y trabajo. Orden, disciplina, querer ser el mejor, etc., son conceptos extraños a nuestra cultura.

Lo aquí analizado es una de las razones para afirmar que el subdesarrollo está en la mente. Ya he pasado los 72 años y creo que no se hará realidad mi sueño de vivir en un Ecuador próspero.