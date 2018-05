Raúl Clemente Ledesma Huerta

Hay un símil entre el árbol y el ser humano: nacemos de una semilla, crecemos arropados por ramas familiares; los valores nos van enderezando -igual que el tronco del árbol- y tomamos decisiones, que se representan como ramas. No en vano la historia de las familias son un árbol genealógico, y a pesar de que no estén muy cercanos, sus miembros mantienen códigos genéticos similares generaciones después.

La ministra García este mes invitó al Foro Empresarial Andino en la capital, con más de 400 asistentes. El primer panel fue Mejores Prácticas para Incentivos Productivos y Empleo Joven, asunto delicado en Ecuador. Allí tuve el gusto de escuchar al ministro Ledesma Huerta, quien demostró un gran dominio del tema y personalidad al exponer. Socializó iniciativas como Mi Primer Empleo y Empleo Joven, explico cómo el Estado entregará al sector privado incentivos para la contratación de miles de jóvenes. Insistió en que los derechos laborales serán respetados y comentó sobre formas nuevas contractuales sin flexibilización laboral, con trabajo digno y la consolidación de socios estratégicos privados.

Al escucharlo recordé a su abuelo, el liberal Raúl Clemente Huerta, quien no fue presidente en 1956 como candidato por el Frente Democrático Nacional en una coalición de liberales, socialistas y otros grupos de izquierda, porque el presidente Velasco Ibarra al saber que Huerta encabezaba las preferencias electorales, pronunció su histórica frase: “O el frente me tritura a mí, o yo trituro al frente”. Atacó a Raúl Clemente pueblo por pueblo y solo así Camilo Ponce ganó la elección con una diferencia de tres mil votos. Eso no cambió el destino político de Huerta, quien tuvo una vida con aportes muy positivos para nuestro país.

Regresando al árbol genealógico, si Ledesma heredó los genes políticos de su abuelo, ¿dónde están los descendientes de Yerovi, Roldós, Plaza, Rocafuerte, Febres-Cordero o Borja? ¡Ahora es cuando la patria los requiere! Necesitamos a jóvenes que se animen a hacer política para el bien común.