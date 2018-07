Putin: 1, CIA: 0

El encuentro fue en Helsinki. Un ganador, no había oportunidad de empate. Contra el rival histórico. Estados Unidos y Rusia. Tres días antes de la Cumbre, la CIA, confirmó que, según sus investigaciones, ya no hay espacio a dudas: Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016. Estaba detrás del ‘hackeo’ al Partido Demócrata con la finalidad de perjudicar la candidatura de la última persona que querían en la Casa Blanca: Hillary. Olvidemos por un momento los bandos políticos. Esta intromisión es vergonzosa. ¿La primera potencia mundial, vulnerable? ¿La policía del mundo, manipulada? Lo irónico es que quienes votaron por Trump apostaban por devolver “la grandeza” a su país. Esto incluía que su bandera volviera a estar en la cima (no pisoteada por Cuba e Irán, como ocurrió con Obama). Para este segmento de la población este episodio debería resultar imperdonable, aún más que para el resto. Trump la tenía difícil. Y al lado de Putin, en plena rueda de prensa, no pudo hacer más que achicarse. La afirmación que terminó de lapidarlo: “Tengo mucha confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa de hoy”. ¿Y eso qué? ¿La admiración por Putin es suficiente para deslegitimar el trabajo de su gente? ¿Putin sobre las instituciones americanas? El político más reconocido por ganar, mentir e imponer sus intereses dice: “yo no fui” y ¿le cree? Y ¿adiós a la inteligencia americana? El mito de Trump se fundamenta en la fortaleza. ¿Cuál será el efecto de parecer intimidado frente a la única persona con quien no debía? Hasta el momento no han podido perdonarlo. Falta de patriotismo. Traición. Vergonzoso. Son las palabras que rondan para describirlo. Mi lectura sobre esta situación no se detiene en “Putin hizo lo que quería”, sino en que el precio de admitir y condenar a Rusia en Helsinki era demasiado alto. Después de todo, si los rusos intervinieron en las elecciones, ¿cuál es la legitimidad de su cargo? Atacar a Rusia era atacarse. Admitir que ganó gracias a ellos. No sabremos su objetivo. Lo que sabemos es que fue a perder y que perdió. Y de autogol.