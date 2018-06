Presidente, defínase

La política diplomática lleva 11 años de bobadas, tonterías y desastres. No es ambigua. Es sectaria, con sesgo al régimen venezolano intolerable. Dejó atrás la dignidad. Es mancha que ofende el honor nacional. Presidente, termine con esa línea de política cómplice del chavismo y de Maduro. Usted ha dado pasos importantes para ir desmontando el juego sucio del correato. Sea consecuente con ello. No deje ni permita que agitadores, poetas, danzarines y payasos dirijan el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ponga y nombre diplomáticos conocedores de qué hacer y cómo llevar las relaciones internacionales. El correato le dejó montado un enchufe con el chavismo. No lo continúe. Refrende su sensibilidad humanista que respeta y valora los derechos humanos. Dígale al mundo que Ecuador no apoya, tolera, ni realiza acciones insólitas y vergonzosas para mantener una posición ambigua e inconsecuente con la línea democrática del país. Usted sabe que ninguna de las vías de la democracia ha funcionado para terminar con el régimen totalitario y con la dictadura seudoconstitucional del chavismo. Conoce muy bien las cifras de millones de venezolanos que salen a diario de ese país. Entiende cuánto, cómo y por qué el modelo económico y sociopolítico del socialismo bolivariano ha generado colapso, quiebra, corrupción y hambre en una nación rica. Dele satisfacción al país que demanda democracia, reconocimiento y que con firmeza cívica le pide a Maduro y a sus mafiosos que se vayan. Acabe pronto con tanto celestinaje ideológico. Por no hacerlo lo pueden juzgar mal y usted no merece un juicio negativo por lo hecho este año. Rechace con fuerza democrática y sensatez al régimen de Maduro. Hágalo ya, para que el hambre, la desocupación, los presos, la prensa perseguida, los hogares diezmados, la represión, las enfermedades y todo lo creado por el chavismo, terminen. Dígale al mundo que Ecuador es leal a Miranda, Sucre, Bolívar y a quienes lucharon por la independencia y la libertad. No demore. Van 11 años de tontería diplomática. Tome posición seria y exprese internacionalmente que repudiamos al gobierno de Maduro y a esa política de hambre, miseria y muerte en Venezuela. Eso esperamos que usted haga por ese país y por el nuestro.