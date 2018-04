Por dónde se empieza. “Toda mi solidaridad con la familia”. ¿Qué hace una madre sin su hijo con mi solidaridad? Mi consuelo: podría ser peor. Podrían estar solos. Pudieron ser un número mayor. Como en México. El Salvador. Honduras. Ecuador, un país de paz. O el país donde la tormenta aún no desembocaba. Empleo y corrupción. Eran los temas que más se trataron durante las elecciones presidenciales. ¿Seguridad? Poco o nada. Si las elecciones fueran mañana, probablemente sería lo que más se discutiría. ¿Qué demuestra la invisibilidad de la amenaza? Tesis: en el último año la negligencia militar ocasionó esta crisis. Inverosímil. El conflicto “Colombia” lleva años en nuestra frontera. ¿Por qué nos explota ahora? Probablemente por una combinación de los siguientes elementos: (i) existían 60 kilómetros sin control en la frontera entre Colombia y Ecuador. Pero, según autoridades colombianas, con esta administración, Oliver Sinisterra se topó con que no contaba con mano libre. Y, reacción: (ii) la búsqueda del control de la ruta del río Mataje, a como dé lugar, para poder enviar la mercancía a Sinaloa. No es ningún imposible el pacto silencioso del anterior gobierno con el crimen fronterizo, del que sospecha el presidente. Ojo: esas declaraciones son un intento para señalar y desvincularse de una culpa que nadie quiere. ¿Son las investigaciones de colaboración con las FARC la mejor estrategia? El impulso a encontrar culpables, de justicia, es latente. Pero, ¿es eso lo que va a regresarnos a Óscar y a Katty? No somos expertos en seguridad nacional, por eso, a pesar de los miles de interrogantes que puedan surgir, de las discrepancias que pueda tener (¿se puede ganar al narcotráfico?, ¿la violencia no generará más violencia, como en México?), lo único que espero, presidente, es que se encuentre bien asesorado. Como país exigimos: gente preparada y que busque el bienestar del país, no el propio. Se lo debe a los militares que arriesgarán. Se lo debe a los periodistas que siguieron y seguirán. A Óscar y a Katty. A Esmeraldas. A Javier, Paúl, Efraín, Luis, Jairon, Sergio y Wilmer. Por ahí se empieza.