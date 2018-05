Poner la casa en orden

Al fin. Parecía que nunca iba a llegar el día en que habiendo reconocido los males que vienen afectando al Ecuador por una década, se procediera a intentar su sanación. Claro, como bien sé, en un paciente anémico poliparasitado no se puede proceder a desparasitarlo de golpe. Hay que hacerlo poco a poco, pero hay que hacerlo. Comenzando por los parásitos más grandes: las lombrices por ejemplo, y después seguir con las amebas o las giardias. Se procede así puesto que de comenzar por los chicos los grandes se agitan y pueden provocar trastornos indeseables. El problema era que pasó un año y, salvo una excepción vidriosa, solo se vivió de palabras, de promesas, de viento fresco, que era importante en relación a lo que habíamos soportado pero, no bastaba. Ahora sí hay hechos. No todos los esperados pero... ya conocemos el estilo.

En todo caso, en vista de que los mayores y mejores diagnósticos los hizo el doctor Moreno -especialista en medicina cuántica, como es bien sabido-, el país esperó los adecuados tratamientos apenas se tuvo los correspondientes exámenes, pero los laboratoristas no eran confiables. Los imaginólogos tampoco. Vieron ustedes estimados lectores cuánto costó salir del vicepresidente y eso que hubo una gran ayuda de especialistas extranjeros. Se habló incluso de una misión anticorrupción de las Naciones Unidas para reforzar los análisis clínicos, mas, aparentemente, la idea no prosperó.

Lo cierto es que el Ecuador no es un paciente fácil y un médico cuántico, actuando en solitario, parece que no era suficiente. Por eso se decidió solicitar la colaboración de los homeópatas de las cámaras de la producción y de los viejos galenos tradicionales de las Fuerzas Armadas. Hasta a la universidad se recurrió y también a unos jóvenes que parecen estar bien formados en las artes de Esculapio. Con todos ellos se ha constituido una Junta Médica de primer nivel que ojalá, ratificando los diagnósticos respecto a los males (mesa no servida, corrupción espeluznante) proceda con buen criterio terapéutico a recetar los fármacos que, poco a poco, consigan los efectos curativos deseados.