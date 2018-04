La Contraloría, en informe obligatorio y vinculante sobre la deuda pública, estableció indicios de responsabilidad penal (peculado), civil y administrativa contra Rafael Correa y su incompleto equipo. La Fiscalía iniciará juicio penal.

Con su irregular Decreto 1218 (octubre de 2016) Correa calificó la deuda como “secreta”, evadiendo el límite legal del 40 %. Arguyó que las ventas anticipadas de petróleo no eran deudas. Hizo malabares en el cálculo deuda-PIB. Irregularidades en regulación y normativa sobre deuda, confidencialidad y secreto sobre documentos y procesos, venta anticipada de petróleo, papel de Petroecuador en la gestión de préstamos y falta de respaldos y archivos de las operaciones de financiamiento. Inventó un método ilegal para calcular la deuda pública, con relación al (PIB). Maquilló montos y componentes de la deuda.

La ministra M. E. Viteri con Ricardo Patiño y los “pativideos” iniciaron, fraudulentamente, el no pago y reducción del monto de la deuda externa. Se cerraron los mercados financieros. Asustaron a tenedores de bonos. Iniciaron preventas onerosas de petróleo a China.

No contabilizó preventas petroleras ni tramos de deuda interna. Falseó registro de obligaciones. No incluyó deuda con el IESS ni el Banco Central. Reformó Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (artículo 135) para evadir literal f) del artículo 10 (Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal). Creó un “Comité de Deuda y Financiamiento”, dependiente suyo. La legalidad de la fuente de usos y fondos de la deuda pública (enero 2012-24 mayo 2017) ascendió el 52,54 %, que no aparece en estadísticas oficiales.

Lapidaria conclusión: Correa violó el límite (40 % con relación al PIB) de endeudamiento establecido en el Código de Finanzas Públicas. Peculado, art. 278 Código Integral Penal. La Constitución (art. 233): “El delito de peculado junto al cohecho, concusión y enriquecimiento Ilícito son imprescriptibles y los juicios se harán incluso en ausencia de los procesados.