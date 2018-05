Cuando se habla de peatonalizar el centro de una ciudad no es, como se pudiera pensar, una propuesta de volverlo todo un área peatonal (al menos no íntegramente). Se trata, más que nada, de tener al peatón como eje de un sistema de movilidad urbana. La idea no es nueva ni es original. Ya desde los años 20 del siglo pasado algunas ciudades norteamericanas empezaron a cerrar calles a los vehículos como una manera de evitar la expulsión de los peatones de los espacios urbanos.

En la actualidad, las propuestas de cerrar ciertas calles de las zonas centrales se orientan a recuperar estos lugares simbólicos degradados, a reducir la contaminación acústica y ambiental, a permitir más espacios de socialización y encuentro entre las personas, a incrementar la seguridad y a potenciar el comercio al convertir el área pública en un centro comercial al aire libre.

Hay ejemplos exitosos, como la peatonalización de tramos de Broadway, Times Square y Herald Square en Nueva York en el año 2010, que no significó ningún colapso del tráfico de Manhattan y que logró reducir de manera significativa el número de accidentes. Ejemplos similares se han implementado en Copenhague, Colonia, Oaxaca o Bogotá y está en planificación hacerlo en la Gran Vía de Madrid y en Berlín, donde a partir de 2019 solo circulará el transporte público en su área central.

En la Carta Europea de los Derechos del Peatón, emitida en 1998, se indica: “el peatón tiene derecho a que ciertas zonas urbanas sean para su uso exclusivo, lo más extensa posible, y que no sean simples recintos peatonales sino que estén en relación a la organización general de la ciudad, y también el derecho a que conecten itinerarios cortos, lógicos y seguros”.

Quito ha dado un paso importante al volver peatonal la calle de las Siete Cruces. En Guayaquil no ha habido ninguna propuesta al respecto. Podría implementarse perfectamente una experiencia piloto al volver peatonal temporalmente la calle Panamá, por ejemplo. Lo importante es recuperar la ciudad para sus ciudadanos de a pie. Mientras tanto, el centro sigue siendo territorio vehicular.