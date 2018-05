Permítame felicitarlo por su día. Ya cumplió un año. Y aunque no era el candidato del cambio, es lo que trajo al país. Veamos las puntuaciones: (i) En desterrar al correísmo: 10/10. Nadie lo hubiera hecho mejor que usted, imposibilitando la reelección del líder. Cortando cabezas pesadas, eliminando en futuros candidatos cualquier atractivo de defender o permanecer cerca del círculo. (ii) En su gestión como político: 8,5. A pesar de que ha logrado grandes victorias, también ha tenido desaciertos. Entre estos, mantener cerca figuras que causan desprecio. No obstante, reconozco su agilidad al reaccionar ante las demandas de la opinión pública: ha sido efectivo en pedir renuncias; cuando lo necesita, no ha dudado en tomar acciones populares como eliminar la seguridad del expresidente. Pero, dejando de lado decisiones calculadas, tiene una ventaja a su favor: ser comparado con el anterior. Y lo refrescante que es saber que nuestro presidente cuenta con la capacidad de decir “me equivoqué, lo siento”. (iii) En hacer del Ecuador un país más libre: 9. En un año: adiós Senain y Supercom. (iv) En hacer del Ecuador un país respetable ante el mundo: 6. Si bien ha sido un universo de diferencia su actitud comparada con la de Rafael Correa, una postura tibia ante la dictadura venezolana es inadmisible. Entre que lo hace ecuatoriano y le quita el wifi, su actuar ante Assange ha tenido altos y bajos. Sin embargo, el requerimiento a la Unión Europea de eliminación del visado puede traer grandes beneficios. (v) En hacer al Ecuador un país seguro: 6. Entendamos que a pesar de las tragedias, esta es una herencia. Pero la acción de su gabinete mientras nos faltaban tres, fue estrepitosa. Hubo desorden, caos y poca transparencia. A pesar de esto, aplaudimos su decisión de cambio de ministros y de refuerzo en la frontera. (vi) En prosperidad: 7;5. En general, aplaudimos sus políticas de acercamiento comercial a EE. UU., a la Alianza del Pacífico, etc. Y la política de reducción estatal. Aunque pareciera que terminamos más endeudados; el nuevo ministro de Finanzas intentará salvarnos. Según la normativa, se necesita promedio 7 para aprobar. Pasó raspando.