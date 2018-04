¡Paren tanta frustración!

Esto viene de un régimen de selección universitaria perversa y genocida que mata el entusiasmo de seguir la universidad, de más de 90.000 bachilleres (acumulado de 3 años) que quedan fuera. Es el grito de padres de familia y millares de jóvenes que aun aprobando el examen requerido desecha el Senescyt. Esto es la prueba de que el sistema no es socioeducativo sino multiplicador exponencial de frustración.

Usted, Dr. Barrera, es hombre de universidad: termine pronto con esta maquinaria de frustración y sistema obstaculizador y excluyente. No debe seguir porque ha creado tanto desastre, que en los hechos, produce una privatización real de la educación superior. Los bachilleres del país ya no se enfrentan a los exámenes de ingreso de 1960-70. Están ante un mecanismo hecho por tecnócratas y no por educadores, psicólogos y orientadores vocacionales, creado estúpidamente por quienes se creen elegidos por Dios para ser los únicos universitarios, tener maestría y Phd. Los resultados son contundentes: los bachilleres que quedan fuera del sistema se acercan a los 100.000. No persistan en esta ridiculez tecnocrática. Acepten y asuman que educar es una acción social-humana. Que la pedagogía, psicología educativa y orientación vocacional no son para tecnócratas pen... y vanidosos sino para quienes quieren formar y mejorar a los ciudadanos y a la sociedad. No es para quienes crearon esa máquina que impone un tonto proceso de acceso a la universidad pública que priva a los jóvenes de su aspiración.

Cuatro décadas de ser profesor universitario y dos en los cursos preuniversitarios me permiten darme cuenta de que el actual es un sistema más perverso, excluyente y dañino que el que movilizó la lucha de los bachilleres en 1969. Dr. Barrera: termine con tanta estupidez elevada a la categoría de test y prueba de evaluación.

Gabriela Mistral decía que no se educa para frustrar sino para mejorar la condición humana y a las nuevas generaciones. Escuchen, lean y comprendan lo que dice la maestra chilena. Retomen el sistema de selección por la vía del examen de ingreso. Dejen que las universidades, con plena autonomía, decidan. Supervisen pero no le jo... la vida a centenares de miles de jóvenes.