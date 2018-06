Oportunidad para aprender

Parece un hecho que se derogará o modificará materialmente la Ley de Comunicación. Ese instrumento sirvió para amedrentar a quienes se atrevieran a presentar una ponencia beligerante al anterior régimen, fustigar a quienes no se dejaran amedrentar y decidieran cruzar la línea de la crítica, y en definitiva aplacar cualquier posibilidad de expresión disidente.

El instrumento legal puede tener buenos puntos, y hasta rescatar una propuesta de lineamientos para la convivencia respetuosa, pero hasta las mejores leyes en manos de gente contaminada por el obcecado servilismo se convierten en garrotes; sea para blandirlos o para hacerlos sentir, de ser necesario.

Pero vale la pena también revisar el otro lado de la moneda, aquel que en boca de quienes la usaron para malos fines, sirvió para crearla. ¿No es cierto acaso que en algunas oportunidades los entrevistadores eran una suerte de inquisidores que interpelaban a quien estaba al frente sin darle oportunidad para hablar? ¿Acaso no es cierto que en ciertas ocasiones algunos medios distorsionaban los hechos y torcían la verdad, sin la legítima oportunidad a la defensa del agraviado? ¿No es cierto que a veces la justicia se doblaba ante la presión mediática, o que los gobernantes inclinaban el dorso para no irritar a algún medio en particular? Entonces, si se deroga la ley o se la modifica sustancialmente, aprendamos todos de lo ocurrido. Si los medios, quienes los conforman y quienes hacemos opinión no estamos dispuestos a vernos limitados por una norma así, establezcamos claros principios de autorregulación, depuración, protección de la verdad y sometimiento a la justicia. Es decir, el mismo principio que debería regir para un comerciante contrabandista, que debe ser expulsado de su gremio, tanto como el industrial tramposo, que miente sobre el contenido de su producto.

¿Estamos dispuestos a ponernos nosotros mismos el cascabel, o vamos a esperar a que venga otro a recordarnos que somos libres para decir lo que pensamos, pero también somos responsables de aquello que decimos? Quizá esta sea una oportunidad para aprender.