No repetir el error

Con aplausos entusiastas hemos escuchado, en sectores interesados, recibir la noticia de que se volvería a la escuela unidocente. ¡Cuidado! El hecho de pensar que todo lo que se hizo anteriormente no funciona, nos lleva a la generalización de una modalidad que debe manejarse bajo el criterio de excepcional.

La escuela unidocente casi siempre resulta una lacra para el sistema educativo, pues obviamente no alcanza a desarrollar en el alumno las potencialidades que tiene y las expectativas que busca. No es menos cierto que hay sectores rurales geográficamente alejados y de baja densidad alumno-aula, que ameritan ser tratados dentro de esa condición, pero de ahí a hacer de la escuela unidocente un pendón por el que hay que congratularse, hay todo un abismo.

Con tristeza se recuerdan los tiempos en que incluso en los sectores marginales de las ciudades se generaron esas instituciones educativas que llegaron a denominarse en algún momento “escuelas de garaje”. Por ello, si bien la solución es válida para ciertas realidades, no es digna de generalizarse ni de convertirla en modelo.

Así como las macroestructuras modulares llamadas “elefantes blancos” no son convenientes para todo lado, la escuela unidocente tampoco resulta serlo. Por tanto, acaso habría que intentar formar redes escolares entre recintos cercanos, en las que la movilidad de los alumnos permita al profesor atender solo unos grados y no todos; esta pudiera ser una alternativa razonable sabiendo que ante los imposibles, en ocasiones hay que dar soluciones no tan adecuadas.

Que no se repita el error, que no se generalice el modelo y que se cuide mucho además, la capacidad académica, pedagógica, didáctica y afectiva del profesor al que se le está asignando la tarea de manejar al menos siete grados distintos, pues es muy grande la diferencia del trato y relación con un niño de 5 o 6 años, que con uno de 9 o 10.

Recordemos aquello de “zapatero a tu zapato”, pues no todos manejamos con facilidad todas las edades ni todos los programas.