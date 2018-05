Necesidad de coherencia

Pareciera obligatorio escribir hoy sobre las recientes “elecciones” realizadas en Venezuela pero, eso sería tomarlas en serio y lo que menos ha tenido ese proceso electoral es seriedad.

El mecanismo de su convocatoria fue anómalo, las restricciones para presentar candidatos también. Hasta la papeleta era una caricatura de acto electoral.

Lo importante entonces, en lo que tiene que ver con lo ocurrido, es cómo reacciona el Ecuador. No se trata de seguir el pronunciamiento de este o aquel país o grupo de países, o el de tal o cual organismo internacional, que en todo caso no sería un procedimiento raro. Se trata de ser coherentes con nuestra historia diplomática y, sobre todo coherentes con los pronunciamientos presidenciales que, aunque extremadamente comedidos, frente a la magnitud de la tragedia que aflige a los venezolanos, claramente insinúan una línea que va en dirección contraria a los planteamientos de la señora vicepresidente o de la señora canciller.

En cuanto a la coherencia con la historia, los gobiernos ecuatorianos nunca han dejado de pronunciarse en contra de las dictaduras. Con la que afectó a Chile en el tiempo de Pinochet, se realizaron votaciones condenatorias a ese fatídico régimen en el seno de las Naciones Unidas, pese a la condición de país garante del Protocolo de Río de Janeiro. No pusimos los intereses particulares sobre los principios.

Durante el gobierno de Jaime Roldós se propició, y luego se suscribió en Riobamba, una Carta de Conducta que estableció con claridad que la defensa de los derechos humanos, dondequiera que se los viole, es una obligación cuyo cumplimiento no lesiona el principio de no intervención.

Por el estilo, no cabe que ahora en razón de unos vínculos derivados de nuestra adscripción a la ALBA y la de algunos miembros del Gobierno al llamado socialismo del siglo XXI, dejemos de observar que en Venezuela no existe un gobierno democrático, que no se respetan los derechos humanos, que allá también la corrupción es espeluznante y vinculada al narcotráfico, y que por eso es ostensible la migración de los venezolanos a todos los países del mundo.