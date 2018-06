Lo que Ecuador espera del CJT

La designación del Consejo de la Judicatura Transitorio efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social evidencia un paso más que el país da hacia la independencia total de la justicia. Los integrantes del nuevo CJ transitorio son profesionales con experiencia en el campo del derecho, probos y que a lo largo de su vida han demostrado deseos de servir al país, como debe servírselo. El pueblo ecuatoriano sabrá reconocer en su debida oportunidad los logros que está seguro van a conseguirse con sus procedimientos, encaminados todos ellos a que en el Ecuador impere la justicia en su totalidad. La tarea que le corresponde cumplir al CJ transitorio es difícil, ardua, pero no imposible. Para recuperar el prestigio de la justicia ecuatoriana deberá proceder a la designación de los 24 fiscales provinciales del país, así como llevar a cabo el concurso para la provisión de las fiscalías en el Ecuador y revisar la contratación de 7.000 cargos en la Función Judicial. Mas, de manera especial tiene la obligación de analizar la situación de los jueces que fueron cesados en sus funciones por el CJ anterior, por haber cometido errores inexcusables. Debe revisar estos procesos porque el Consejo de la Judicatura no tiene competencia legal de naturaleza alguna para juzgar los errores de derecho de los jueces. Esta tarea le corresponde a la Función Judicial a través de los jueces de alzada. Por lo tanto, de haberse cometido injusticias con los jueces cesados, estos tendrán derecho a exigir la reposición a sus cargos. Es indudable que poco a poco, porque no podía hacerse de un solo golpe, debido a razones obvias, el país empieza a recuperar la institucionalidad que perdió -aunque se diga lo contrario- durante los 10 años de la revolución ciudadana. El Ecuador está perfectamente consiente de que si no hay una verdadera justicia, mal puede hablarse de un verdadero Estado de derecho. Sin justicia no hay paz. Sin justicia la sociedad retrocede en lugar de avanzar. Por eso todo lo que se haga por recuperar la brillantez de la justicia es bien visto por el pueblo honesto del Ecuador.