¿Libertad o libertinaje? (ii)

El tema es de mucha preocupación para la vida organizada de la sociedad, que se encuentra amenazada desde sus cimientos -que es la familia- por activistas anárquicos que quieren imponer sus criterios e ideología al resto de la comunidad, tomando como punto de lanza a los menores de edad, cuya patria potestad o representación de sus derechos y obligaciones la deben ejercer sus padres.

Si un padre de familia tiene que reclamar por el trato o maltrato que recibe su hijo, es él quien tiene el derecho de ejercer la acción respectiva ante la autoridad educativa o judicial competente, por ser el representante legal de su hijo. No está bien que alguien, probablemente sin hijos menores de edad que deba formar y educar, se tome el nombre de padres de familia o de 1, 10 o 20 casos individuales para iniciar una “defensa” de supuestos derechos individuales, contra el derecho colectivo de casi cuatro millones de estudiantes menores de edad, por mucho que digan representar a “grupos de activistas”. Es peor que administradores de justicia, autoridades pusilánimes, a cuenta de una mal entendida protección de derechos humanos, concedan medidas cautelares para algo que no constituye violación de derechos humanos, solo para satisfacer a los activistas agitadores con tal de que no hagan ruido ni plantones de 9 personas.

Los códigos de convivencia son instrumentos de construcción colectiva en la comunidad educativa, entre padres, estudiantes, profesores y autoridades de la institución, que estipulan las normas de proceder y de conducta en dicha institución, para un armonioso, pacífico y formativo espacio de aprendizaje y buen vivir. Si un padre solicita matrícula en un establecimiento educativo, debe analizar el Proyecto Educativo Institucional - PEI, esto es su oferta educativa, metodología, sistemas, procesos y demás ventajas académicas y su Código de Convivencia, que son las normas de convivencia pacífica que se aplican. Si no está de acuerdo, en uso de la libertad de escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas, simplemente busque otra institución.