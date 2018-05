Lecciones amargas

Todo el proceso de destrucción de la vida y de la nación venezolana a partir del gobierno del “Comandante eterno” y de su sucesor, quienes han sido capaces, a la vez, de montar grandes farsas como la de ordenar crueles represiones, muestra la vulnerabilidad extrema de la democracia como forma de organización de la vida política. Que lo digan los que huyen en buses o a pie de la república socialista bolivariana para salvar su vida o aquellos que adentro perecen por la falta de alimentos, salud o seguridad.

A pesar de que el Centro de Investigación Insight Crime ha declarado al Estado venezolano como “mafioso” por el “crimen organizado del gobierno” de Maduro, la pesadilla no parece tener fin. Incluso ha destruido la capacidad productiva de exportación petrolera del país y lo ha precipitado en una bancarrota por malos manejos y acciones de mafias organizadas.

La democracia permite que los ciudadanos escojan a sus gobernantes y retiren o no el mandato a quienes no cumplen, sin embargo, resulta inútil en el caso venezolano. El no reconocimiento de las elecciones celebradas en Venezuela el domingo pasado es a la vez, un gesto de dignidad de algunos de los gobiernos latinoamericanos que no quieren legitimar esta farsa trágica, y señal de solidaridad con los venezolanos que sufren esta dictadura.

La lección del caso venezolano es que las democracias funcionan cuando existen ciudadanos lúcidos, conscientes de sus responsabilidades y de sus derechos. Las desigualdades sociales deben ser reducidas para evitar los populismos que engañan y prometan paraísos a partir del enfrentamiento. Pero es una solución de larga duración: al parecer nada salvará a los que hoy perecen en Venezuela.

La otra lección que hay que aprender a regañadientes es que el cinismo es una de las enfermedades -¿sin cura?- de nuestro tiempo. Somoza se reencarna en Ortega. Maduro supera con creces a todos los dictadores venezolanos, incluido Juan Vicente Gómez, que se proclame demócrata y se califique como el autor de una revolución económica que asombrará al mundo.