Siempre pensé que lo de los Dhruv era una más de tus travesuras en la década saqueada. Pero recién entiendo: el fin no era solo el negociado. Era parte de tu política de cielos abiertos para el tráfico de drogas. Sin base de Manta, sin radares, con consumo permitido y penas reducidas a la mitad. Y narcos p´afuera con grillete electrónico. Total, tú nombrabas al de los grilletes. Claro, negocio también hubo. Taiwán compró helicópteros Black Hawk en 5 millones 600 mil dólares (los que usa EE. UU. porque son pésimos, se caen solitos). “Corchito querido” valoró los eternamente voladores Dhruv en 16 millones. Diez millones por helicóptero, 70 melones en 7, ¡tronco de negocio! Naa... Lo importante es lo que se acordó con las FARC a cambio del billete de la campaña. Los hechos hablan solos, como la foto del “puente hacia la nada” sobre el río Mataje. Con una carretera de primera para que “Wacho” y su tropa pudieran ingresar con absoluta facilidad (art. 353 COIP. Traición a la patria.- 2. Facilitar al enemigo el ingreso a territorio nacional... De 10 a 13 años). Encima, hecho el sabroso, dices que había un “acuerdo”. Prueba de que solo fue “tongo” para hacerles el puente, es que de el otro lado solo está la selva. ¿Cuál acuerdo? Pero la mejor de todas, es llamar “inepto” a Lenín por mandar a investigar los aportes de las FARC a tu campaña. Con esa actitud de absoluta superioridad intelectual, levantas la ceja y preguntas: “¿Se habrá enterado que también fue su campaña? Hasta para eso es inepto”. Repregunta: si eres el sacristán de la iglesia y te robaste las limosnas ¿pides que se investigue? La prueba de que Lenín no estaba enterado de tus porquerías es precisamente esa, “genio” (pero del mal). Mira, hay algo que la bipolaridad no te permite comprender: no vas a lograr que odiemos a Lenín. El odioso no es él. Lenín es amable, educado. Pero tú no te preocupes, que no te vamos a olvidar. Cuando salgan las sentencias por el ilegal manejo de la deuda o por traición a la patria, serás recordado como el más grande. Pero como el más grande delincuente de la historia nacional.