La pelea de los subsidios

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha elevado a la discusión pública el tema de los subsidios a los combustibles. Un poco antes, el presidente enviaba a la Asamblea la objeción parcial del proyecto de Ley de Fomento Productivo. Por el tiempo que se tomó el presidente, y en especial por la forma en la que quedó el tema del arbitraje para los contratos de inversión, existe el aroma de que el lado más orientado al mercado de la administración del Gobierno sufrió en las discusiones sobre ciertos temas, lo cual pudiera quitarle velocidad a la marcha en los ajustes fiscales.

Ahora, en ese entorno, se ha colocado para la discusión pública el tema del subsidio a los combustibles. Este subsidio representará aproximadamente 3,6 % del PIB para el año 2018; pero si el precio del petróleo se incrementa, el valor alcanzará los $4 millardos para este ejercicio fiscal.

Si acumulásemos el subsidio en la última década, el mismo es casi equivalente al endeudamiento externo que ha adquirido el país, y si partimos del principio de fungibilidad del dinero, podríamos concluir que hemos tomado prestados recursos para regalar combustible a personas que no lo necesitan, a nuestros vecinos: Colombia y Perú, sin contar a buques extranjeros que entran en nuestro territorio a “tanquear”, y desde luego a quienes transportan sustancias prohibidas.

Se calcula que apenas el 20 % del subsidio al gas doméstico va dirigido a grupos vulnerables, mientras el 80 % restante va a familias que pudieran pagar el precio de mercado.

En el caso de la gasolina de alto octanaje, el 100 % del subsidio va a perceptores de ingresos medios y altos.

La evidencia no resiste discusión porque la pelea no reside en la bondad económica de cualquier medida que focalice el subsidio, sino en la posibilidad política para hacerlo. El país necesita utilizar los recursos del subsidio donde son desesperadamente más necesarios: salud preventiva, educación básica, vivienda de interés social, enfermos catastróficos. ¿Los compatriotas que necesitan esos recursos valen la pena la pelea o no, señor presidente?