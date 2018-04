La otra cara de Jano

Según la mitología romana, cuando los sabinos intentaron tomar el Capitolio, Jano hizo que brotaran aguas hirvientes sobre los enemigos, repeliéndolos. Por ello se lo invocaba al comenzar una guerra, y mientras esta durara las puertas de su templo permanecían abiertas, con el fin de que acudiera en ayuda de la ciudad; pero cuando Roma estaba en paz las puertas se cerraban. La metáfora mitológica nos permite explicar mejor la denominada “guerra de cuarta generación- 4GW”, que se vive en la frontera norte, a través de sus características particulares. Para los teóricos William Lind (Marine Corps), Martin Van Creveld (profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén), Thomas X. Hammes (Marine Corps) y John Arquilla y David Ponfeldt (de la RAND - EE. UU.), influenciados por el libro Guerra sin restricciones, escrito por los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui, en 1999, sostienen que el cambio profundo de la guerra se debe a factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y mediáticos provocados por la globalización, con sus secuelas de desigualdades y discriminación, populismo, nacionalismo xenófobo, deterioro medioambiental, Estados fallidos, desplazados, refugiados económicos, mundialización de los cárteles, conflictos históricos sin resolver, entre otros. En la guerra actual no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales; no hay diferencias entre civiles y militares, hay una necesidad de redefinición suigéneris y cambiante de lo que es el “enemigo”, ya que participan activamente muchos actores no estatales, incluso de nuestra sociedad nacional, como narcotraficantes locales, bandas criminales, mercaderes de armas, vendedores de tecnologías de información y comunicación, etc. No tiene en cuenta ningún tipo de objeción ética; por la falta total de regulaciones convencionales, se enfrentan soldados contra “guerreros” (léase combatientes irregulares, criminales). Finalmente, los autores mencionados coinciden en que no hay cambios en la naturaleza y efectos de la guerra, como son los muertos, heridos, mutilados, desplazados, refugiados, ciudades destruidas y la naturaleza afectada.