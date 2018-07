La nueva ciencia

Desde que bajamos de los árboles y nos convertimos en seres gregarios, participamos en la comunidad. En la primitiva horda se reparten ya las tareas. A los hombres se les asigna la caza y la pesca, así como a las mujeres las faenas domésticas o el cuidado de los niños. Es decir que -desde que el mundo es mundo- “formamos parte de algo” como llama el DRAE a la -ahora “científica”- acción de participar. Y digo científica porque... ¡eureka!... en el Ecuador, tierra de “genios”, hemos redescubierto -por fin- el agua tibia. Y resulta que ahora “formar parte de algo”, o sea, el simple hecho de participar, ha sido elevado a la categoría de ciencia.

“Haber conformado asambleas populares”, “organismos colegiados”, “organizaciones sociales”, se desgañita la voz que -en los medios de comunicación- nos invita a “participar” en el nuevo concurso trucho para “formar parte” del nuevo Consejo de Participación. Pero ojo... solo podemos “ser parte de” ese nuevo órgano de participación “ciudadana” (sí, qué risa), si es que hemos “participado” antes en algo. Si no, no. A ver, apostemos: ...a que los “genios” del CNE no han leído el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: ...c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

¿El hecho de no haber ido a la fiesta del pueblo, madrina, es suficiente para que yo no pueda tener acceso a las funciones públicas de mi país? Es que yo estaba ocupado trabajando, madrina. Si me siento ahí, a calentar “la silla vacía (¿en cuál cine, madrina?), ¿cómo mesmo llevo el pan a mi hogar, madrina? ¿Cómo anda uno de asamblea en asamblea, si estudia, madrina? (Total, para que ni lo elijan a uno).

¿Saben el por qué de esta gigantesca mentira de la participación ciudadana? Porque para vendernos la idea de una falsa democracia “participativa” una caterva de sapos nos engañó en Montecristi, inventándose esta ridícula “nueva Función” del Estado. ¿Usted ha “participado” lector? ¿Cree que alguna vez el CNE lo dejarán ser parte de la rosca?