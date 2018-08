José Luis Cordeiro, buen amigo, nació en Venezuela. Origen: Portugal o Galicia. Es el ‘profeta de la inmortalidad’. “En 20 años llegará la muerte de la muerte pues la vejez es una enfermedad”. “El hombre morirá por accidentes, pero nunca por causas naturales. No habrá enfermedad que acabe con los humanos”.

En su libro La muerte de la muerte, con David Wood, otro ingeniero de la Universidad de Cambridge y codirector de Millennium Project y London Futurists, afirma que será inmortal. “Me llena de orgullo que nos llamen charlatanes, mentirosos y anticristo. Pero no pensamos morir. En 30 años seremos más jóvenes que hoy” (Cordeiro), uno de los fundadores de la Singularity University, patrocinada por Google y la NASA. “La inteligencia artificial acabará la edad humana. Vendrá la edad poshumana. Sin tecnología, imposible. Las máquinas tendrán conciencia y capacidad superior al humano. Un software logrará la muerte de la muerte”. “Trabajamos en el rejuvenecimiento para la próxima década”. En 2 años habrá terapias comerciales para rejuvenecer. “Esta será la última generación humana mortal y la primera inmortal”. La longevidad y la inmortalidad indefinidas llegarán por avances de la medicina. “No estás preparado para casarte hasta que te casas, ni tener hijos hasta que los tienes. Tampoco para ser inmortal hasta que lo eres”.

Cordeiro es políglota. Máster en Ingeniería Mecánica, Economía e Idiomas. Doctor e ingeniero del MIT, máster en Administración de Empresas en el Institut Européen d’Administration des Affaires (Insead) en Fontainebleau (Francia). Especializado en Finanzas y Globalización (Tokio). PhD en Universidad Simón Bolívar.

Trabajó en Onudi (Viena) y en Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Washington). Especializado en Finanzas, Economía Internacional y Política Comparada (Georgetown University). Investigador del Institute of Developing Economies (IDE-Jetro/Tokio). Profesor y asesor en NASA Ames, Silicon Valley. Autor de 10 de libros y coautor de 20, en 5 idiomas.