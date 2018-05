La geopolítica no es juego ideológico

Es grave y supremamente peligroso lo que ha dejado como herencia el correato. No solo en lo referente a la economía, a la cual quebró, o a los escándalos de corrupción, sobreprecios y coimas, que han mostrado a sus militantes como testaferros de Odebrecht y de inversionistas asiáticos. Lo más negativo tiene que ver con el desmantelamiento de la básica y obligatoria geopolítica que debe tener todo Estado. Lo hicieron por un izquierdismo oportunista, mafioso, propio de un colectivo engreído que no comprendió el inmenso daño que infringía al país, en la medida que debilitaba una perspectiva estratégica de seguridad y de protección fronteriza. Obnubilados por un delirio ideológico y una pasión obsesiva por el dinero, arrojaron al tacho de la basura la visión geopolítica que sobre el territorio nacional siempre han tenido importantes sectores de las FF. AA., burlándose de ella y aplastándola. Y no solo fueron negligentes e irresponsables sino que se comportaron como verdaderos enemigos del Estado ecuatoriano. Solo así se puede explicar que por el Ministerio de Defensa hayan pasado poetas, literatos, agitadores barriales de masas y no personas informadas o estrategas que tuviesen por lo menos una elemental visión de la importancia de las concepciones geopolíticas, de inteligencia y de protección del territorio. Al igual que procedieron en este plano, deteriorando esa geopolítica, la inteligencia y la seguridad interna, hasta lo inaudito, lo hicieron con la desprofesionalización del cuerpo diplomático. En calidad de representantes nuestros están personajes improvisados, gente que ni siquiera tiene una preparación básica en materia de conducción de los vínculos con las diversas naciones. El presidente de la República ya dio un importante paso depurando de charlatanes el Ministerio de Defensa. Ahora le correspondería impulsar el retorno de profesionales de la diplomacia al Ministerio de Relaciones Exteriores, y no mantener a un militante que haga declaraciones inoportunas, imprudentes y ridículas. En este cargo no puede continuar una sandinista, sino una persona que realmente sepa qué es la diplomacia y cómo se deben tratar las relaciones entre Estados. Ojalá se corrija ya este grave error-horror, carencia y debilidad que ya tiene once años.