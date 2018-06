La epidemia que no podemos ignorar

Un alumno de primaria recibe un diagnóstico de tuberculosis en un frondoso vecindario en las afueras de Washington, DC. Un helicóptero transporta a un niño con meningitis tuberculosa en el este de Canadá. Un estudiante de preescolar en Smarves, Francia, muestra síntomas de tuberculosis un año después de la muerte de un compañero de escuela por la misma enfermedad. Son apenas tres víctimas de una epidemia de TBC que afectará a un millón de niños este año. Entre los afortunados que reciban el tratamiento antibiótico estándar y no sufran de factores agravantes como el VIH, un 99 % sobrevivirá. Un 90 % de los menores que mueren de TBC no reciben tratamiento, y un cuarto de millón de niños morirá de esta enfermedad solo este año. No hay matices para esta historia: las autoridades sanitarias de todo el mundo están dejando a los niños con TBC a su propia suerte. Si esto suena indignante, piénsese en las primeras líneas del informe de investigación del Imperial College de Londres, el Consejo de Investigaciones Médicas y la Unicef. “Hasta hace poco, la tuberculosis pediátrica ha sido relativamente ignorada por las comunidades más amplias de TBC y salud materno-infantil”, escriben los autores. “Las aproximaciones sustentadas en los derechos humanos de los niños afectados por TBC podrían ser muy potentes; sin embargo, no está generalizada la conciencia y la aplicación de estas estrategias”. En otras palabras, las mismas comunidades que se supone tendrían que abordar el problema de los niños con TBC les han fallado, y pocos están siquiera conscientes del problema. En todo el mundo, la TBC mata a más gente que cualquier enfermedad transmisible. Se trata de un grave problema de salud pública, ya que la bacteria que la causa se propaga fácilmente por el aire. Sin embargo, afrontarla en niños no es lo mismo que hacerlo en adultos y sus necesidades se pasan por alto porque son menos contagiosos. Es una catástrofe humanitaria. Afortunadamente, ya existen medidas prácticas para salvar vidas en la epidemia de TBC infantil. Además, los trabajadores sanitarios y las autoridades de salud podrían detectar muchos más casos de TBC infantil simplemente prestando más atención a sus síntomas. Por lo general los niños han sido marginados de la investigación sobre TBC, y necesitamos con urgencia el desarrollo de nuevas herramientas diseñados específicamente para ellos. La TBC pediátrica es un problema moral y político. Los gobiernos deberían poner los derechos humanos al centro de sus estrategias, políticas y servicios de salud para la TBC. La Convención sobre los Derechos de los Niños -el tratado más ratificado del mundo- puede servir de marco guía. Deberían comenzar de inmediato. En mayo, altas autoridades de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra comenzaron los preparativos para la Reunión de Alto Nivel sobre Tuberculosis que se va a celebrar en la Asamblea General de NN. UU. en septiembre. Por primera vez en la historia, los jefes de Estado del mundo se reunirán para explorar maneras de poner fin a la TBC. Su resultado dará forma a la respuesta internacional a la TBC por muchos años. La epidemia de TBC pediátrico refleja un abandono generalizado de los derechos fundamentales de los niños, y se podría reducir radicalmente con las intervenciones de las políticas actuales.