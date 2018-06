La economía enjaulada

En eso la han convertido -y pervertido- académicos sonsos, profesores radicales y un grupo histérico de impotentes y estériles tecnócratas que creen que si no la subordinan a la econometría y a las matemáticas no es ciencia. Es por esto que actualmente los estudiantes de Economía más saben de “modelos” (¿?) que de la básica comprensión de la modelación de la vida diaria, en la que el producir, trabajar, adquirir, comprar, consumir, ahorrar, manejar el tiempo libre, etc., es más transparente y sencillo.

Lo más grave es que exigen que la Economía se convierta en axioma matematizante. Dicen que sin fórmula logarítmica y la repetición del dogma: “toda oferta crea su propia demanda”, no se puede comprender ni un pelo de ese monstruo que supuestamente constituye la guía de la vida económica. Para cumplir este ritual, cada vez más religioso y fundamentalista, es que los economistas se suelen parecer más a Correa, quien con título, maestría, PhD y la “clase magistral” y banal que expuso en la Politécnica, le hizo a la economía del país el fraude y robo que hoy tenemos que pagar todos. Por eso, aprovechando la oportunidad y ejemplo del correato, profesores, saquen las lecciones y aprendizajes básicos: la Economía como saber para la vida (así la llamó Marshall en su clásico Principios de Economía, 1890) no es lo que creó y dejó el PhD Correa, ni lo que hicieron los ortodoxos mercadoristas (1982-2000). Esas tres décadas de pesadillas, con sus desastrosos efectos, no serán nunca “economía para la vida”.

Es necesario que los alumnos nunca estudien ni comprendan la Economía como un saber enjaulado. Si así lo hacen, la econometría y la axiomática tontería la azotarán y la castigarán hasta hacerla repetidora de puras abstracciones, pues en ellas no hay vida, ni sociedad ni aquello que tú y yo debemos saber para no dejar que el Estado nos j... y que el mercado nos ataque y devore, “porque así son sus leyes naturales”.

A los estudiantes que la eligieron y a los docentes rebeldes que se niegan a dogmatizarla y que no quieren parecerse a Correa ni a Mahuad, les digo: saquen de la jaula a la Economía. Sigan y recuperen a Marshall, quien dijo que ella es la ciencia y el método que debe comprender y ayudar a resolver los problemas de la vida cotidiana.