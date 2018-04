La coalición, la mejor opción

A raíz del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, y del secuestro de la pareja conformada por los ciudadanos Óscar Efrén Villacís G. y Katty Vanessa Velazco P., los ecuatorianos estamos sumergidos en una guerra mediática en redes sociales. Supuestas amenazas de bombas en edificios gubernamentales, en escuelas o colegios. Consejos para evitar el peligro, invitando a no asistir a lugares concurridos como centros comerciales, estadios, cines, etc. Notas que responsabilizan del auge del terrorismo al presidente Moreno. Me recuerdan el adagio popular, “piensa mal y acertarás”.

El Ecuador ya no es una isla de paz, gracias a los 10 años de permisividad y complicidad del gobierno de Rafael Correa con los narcoterroristas internacionales, guerrilleros de las FARC, quienes instauraron campamentos de reposo en nuestro Oriente y bases de aprovisionamiento en la zona norte de Esmeraldas. Bajo tales circunstancias, ¿a quién le conviene trasladar dicha responsabilidad al actual gobernante? ¿Quién montó múltiples “troll centers” para desinformar a la ciudadanía y atacar a los opositores? A Correa y sus acólitos. Al respecto, ¿quién sigue pagando a los troll centers? ¿El Estado o los afines a Correa? Si es el Estado, ¿por orden de quién? Y si son los afines a Correa, ¿de dónde sacan el dinero?

A Correa le interesa tenernos distraídos para que olvidemos los actos de corrupción. El narcoterrorismo internacional pretende tomarse el Ecuador, por lo que deben adoptarse medidas radicales urgentes, para evitar como en Colombia, 60 años de conflicto y 5 millones y medio de víctimas.

Ya que la soberanía radica en el pueblo, que el presidente Moreno le consulte si está de acuerdo en que el Ecuador forme una coalición militar internacional para luchar contra el narcoterrorismo transnacional, que se encuentra en nuestro territorio. De ganar el Sí, batallaremos contra el terrorismo, como la coalición liderada por EE. UU. o Rusia, que lo combaten en otras latitudes. Por lo que, para erradicar de raíz al narcoterrorismo, la coalición es la mejor opción.