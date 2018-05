Hoy, hace 37 años (mayo 1981), sospechosamente, mueren el presidente Jaime Roldós Aguilera, su esposa Martha Bucaram, el ministro de Defensa Marco Subía Martínez, su esposa Irlanda de Subía, el coronel de Aviación Marco Andrade, los tenientes coroneles Alfredo Torres Velásquez, Galo Romo, y Armando Navarrete y la azafata Soledad Rosero. El avión presidencial se estrelló contra el cerro de Huayrapungo, en Loja. En esa época era yo, además de presidente de los Industriales de Ecuador y de América Latina, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales que, en receso del Congreso, autorizaba gastos al Gobierno.

Pese a la excelente relación personal con Jaime, en el plano político combatí duramente a su gobierno por aceptar desarrollar las 21 bases programáticas del vicepresidente Hurtado, “demócrata cristiano de extrema izquierda roja”. Ha cambiado. Ahora dice que la libertad económica es la opción para el desarrollo. Con Jaime Roldós mantuvimos trato cordial y afectuoso.

Enero 1981: los ejércitos de Perú y Ecuador combaten en Paquisha, Mayaicu y Machinaza, en la cordillera del Cóndor. Ecuador pagó “indemnización de guerra”. Miércoles 18 de marzo de 1981: él y Martha me invitaron a Carondelet a una cena de pocas personas. Martha, atemorizada, dijo que la cena que nos servíamos era traída expresamente de Guayaquil. Temían ser envenenados pues “amigos internos” conspiraban. Roldós quería darle otra imagen a su gobierno. Me propuso que aceptase ser ministro de Industrias. Le condicioné y sugerí que piense también en 3 empresarios más para: Banco Central, Junta Monetaria y Ministerio de Comercio. Ante mi duda me pidió que posponga mi aceptación. El viernes 22 de mayo de 1981 me invitó a celebrar el 24 de Mayo e irnos a Zapotillo a homenajear a los héroes de Paquisha. Yo estaba en cama con trancazo (gripe, fiebre). Dios quiso que no acepte. Me salvó la vida.

En Hong Kong (1987), en una reunión social conocí a un político muy famoso que refirió detalles y pormenores de una conspiración para matar a 3 presidentes de América Latina.