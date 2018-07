Inviten a las ONG al baile

El proyecto de ley y los alcances al mismo enviados por el Ejecutivo a la Asamblea, denotan la voluntad de incorporar a la sociedad civil en la solución de los problemas económicos del país, estimulando al sector productivo por la vía tributaria, fundamentalmente. La dirección del Gobierno es buena, y hay que reconocerlo, pero creemos importante indicar que varios temas no se están tocando y son esenciales para la creación de empleo, más allá de puntualizar que aún no existe un programa económico completamente articulado.

Uno de estos temas tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales (ONG). Nos parece que en la administración anterior se desestimó la utilidad que para una economía representa este sector. En cierta forma la omnipresencia del Estado eclipsó su indispensable participación en una economía moderna en sectores como salud, educación, control de gestiones públicas y privadas, promoción asociativa productiva, etc. Hoy en los países más desarrollados las ONG cumplen papeles muy importantes porque combinan la eficiencia de gestión del sector privado con la atención de necesidades que usualmente son menos atractivas para las empresas con ánimo de lucro, o donde el Estado no puede actuar de manera eficiente. Por sí mismas son muy importantes creadoras de empleo de calidad, y por su gran flexibilidad en los procesos de toma de decisiones pueden acercarse a la solución de problemas sociales de forma rápida, eficiente y confiable.

Una de las taras del “mal holandés” provocado por el exceso de recursos es, precisamente, opacar la existencia de entidades que podrían ser percibidas como competidoras del Estado, o donde la presencia de estas suple la tendencia ideológica del gobierno de turno. El Estado no tiene posibilidades de atender todas las necesidades sociales, por un lado, y por otro lado, requerimos medidas creativas para la generación de empleo productivo.

Para una ciudad como Guayaquil las ONG han sido esenciales en la atención de problemas donde jamás tuvo presencia el Estado. Es el momento de plantearles reglas claras e invitarlas al baile.