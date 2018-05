India es una oportunidad

En los últimos 25 años Ecuador solo ha colocado flores como un producto nuevo materialmente importante (US$ 881 millones en 2017); el resto de exportaciones ya son en su totalidad tradicionales, reconociendo el crecimiento importante de camarón, banano y atún. De igual manera, la diversificación de mercados ha sido muy limitada. Nuestro gran socio sigue siendo EE. UU., y con una buena gestión se logró el acuerdo con la Unión Europea, pero aún nuestros esfuerzos para penetrar China, por ejemplo, más allá del camarón y banano, tienen escasos resultados.

En el mapa aparece India de manera fulgurante. Inmediatamente se nos viene a la mente la pobreza de Calcuta y la sociedad de castas, pero India es mucho más que eso. Tiene más de 1.300 millones de habitantes, es decir la población total de EE. UU., Europa y Latinoamérica. Ciertamente hay un 34 % de pobreza extrema, pero también hay centenares de millones de personas con poder de compra, y por cierto, la clase media de mayor número de personas que país alguno posea. Según un informe del BID, el comercio exterior indio con nuestra región se aproxima a los US$ 30.000 millones, de los cuales Ecuador no logra el 1 %. Si antes nos impresionaba China por su potencial de consumo, India no es menos atractiva; además, no representa un mundo tan extraño idiomáticamente para los latinos como China, pues toda la comunidad de negocios habla inglés, y también ciertos ambientes con una cultura occidental. India tiene ya inversiones en Latinoamérica por más de US$ 20.000 millones en sectores precisamente donde Ecuador requiere recursos: hidrocarburos, industria ligera, industria química y tecnología. No será fácil pretender exportar productos intensivos en mano de obra, pero para sectores como la industria alimenticia hay un mercado creciendo a más del 7 % anual. En este momento el único país de la región que busca firmar un acuerdo comercial con India es Perú.

Ecuador se ha convertido en el primer exportador mundial de teca apoyado en el mercado indio, pero se puede mucho más. ¿No hay oportunidades en nuestro país? India es una oportunidad.