Haciendo trámites

Fui a hacer un trámite el otro día. Como nos toca a todas las personas en todas partes del mundo, de vez en cuando: enfrenté a la burocracia.

El Estado moderno es un invento que va por su quinto siglo de edad. ¿Qué tiene entonces de moderno?

Llevé a registrar ante un Ministerio la directiva de una organización privada, por absurdo que suene. Supongo que esto se pensó hace siglos para contar con un registro centralizado, como con una autoridad que zanje controversias sobre tal o cual parte del registro, o si estuvo bien o mal hecho.

Ahora que hay varios ministros en Carondelet cuya denominación de cargo o función dice modernización, eficiencia, tecnología, optimización, deberíamos resolver algunas de estas cosas. En épocas de austeridad es cuando más puede aportar la tecnología.

En Canadá el gobierno implementó “blockchain” para registrar sus decisiones y sus contratos, con la finalidad de incrementar la transparencia. En Brasil, el gobierno planifica procesar las peticiones públicas y redactar las leyes y sus reformas juntando unas con otras, vía “blockchain”. Un cantón Suizo les entrega desde hace días una identificación virtual a sus ciudadanos para que todas sus interacciones se registren y tramiten digitalmente. Dubai creó y bautizó su estrategia de modernización pública “Blockchain Strategy”.

Para aquellos que no lo saben, “blockchain” permite que las interacciones y decisiones o contratos entre las personas queden registradas irreversiblemente en el mundo digital, con tecnología difícilmente “hackeable”, sin intervención centralizada -o del Estado. Así que el trámite que tuve que hacer para que me digan que ellos habían perdido documentos y que yo tenía que volverlos a proveer para aprobar mi solicitud -requerimiento ilegal por cierto-, no habría sido necesario.

¿Por qué someternos a la ineficiencia del gobierno en nuestra era? Existe responsabilidad administrativa por dejar de hacer (Código Administrativo, art. 333; Código Penal, 28). Existen responsables nombrados para esto. ¿Qué falta? El que quiera los “links” para informarse, me los pide.