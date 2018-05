Gabinete de unidad nacional

Ya era hora. No hay que dejar pasar más tiempo para que se opere en el país la renovación del gabinete presidencial que acompaña a Lenín Moreno. Todo el gabinete renunció para dejarlo en libertad de que lo ratifique o lo cambie. Y no debe entenderse este acontecimiento como algo de carácter protocolario, o que obedece a que el 24 de mayo se cumple un año de este gobierno. No. Es una voz a gritos: el mandatario debe refrescar las líneas luego de un año de labores para que, en primer lugar, termine de “descorreizar” a su gabinete, toda vez que es innegable que las figuras que aún le quedan no se sabe si le son leales a él o al que se fue... Lo prudente es que se vayan. Y la renovación del gabinete es la brillante oportunidad para que se forme uno de unidad nacional, dados los momentos difíciles de diversa índole que vive el país, y que exigen que todos arrimemos el hombro, porque la salvación de la patria está en las manos de todos y no solamente en las de determinados sectores políticos que, por lo general, “tiran el agua para su molino” y se olvidan del pueblo.

El presidente Moreno estuvo presente en la posesión del mando del nuevo presidente de Costa Rica, que es un país que junto con Chile y Uruguay son modelos que deberíamos seguir si queremos progresar.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, joven de 38 años elegido por el Partido de Acción Ciudadana, conformó un gabinete al que llamó de unidad nacional y que incluye a partidos de oposición, con el objeto de llevar a Costa Rica al bicentenario de su independencia en el año 2021.Y con este motivo dijo: “El gobierno nacional tiene y tendrá como norte trabajar sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa”. Frase que cae como anillo al dedo para que Moreno la use y la ponga en práctica, a fin que demuestre que aquí en el Ecuador también se puede gobernar teniendo como base la diversidad, que es uno de los fundamentos de la democracia y de la justicia.

Ojalá Moreno aproveche este minuto que le brinda la historia para que siga contando con el apoyo popular del que todavía goza...