Frontera norte y acuerdos de paz

Es innegable que el plan Colombia, predominantemente bélico y guerrerista, aplicado durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010), provocó grandes pérdidas en la capacidad militar de las FARC-EP, pero tampoco planteó su derrota en el campo de batalla. Ante el alto costo del conflicto, alrededor de $ 8 mil millones, por la crisis financiera global de 2008 el presidente Obama se declaró incapaz de seguir con esta “ayuda” militar a Colombia. El largo tiempo transcurrido hizo reflexionar al halcón Juan Manuel Santos y a las élites fragmentadas, en la necesidad de negociar un proceso de pacificación a una “guerra sin nombre” de medio siglo de duración. En septiembre de 2012 comenzaron oficialmente las negociaciones en La Habana entre el Gobierno colombiano y el Secretariado, comando central del grupo guerrillero insurgente, auspiciadas por varios países de la región (México, Chile, Venezuela y Cuba) y Noruega. Duraron cinco años, hasta el 24 de agosto de 2016, en que se llegó a un acuerdo final, y el 29 de ese mes concluyó el conflicto bélico más largo de Occidente. El 26 de septiembre se suscribieron oficialmente los acuerdos de paz en Cartagena de Indias, entre el presidente Santos y Rodrigo Londoño de las FARC. Y para cumplir una promesa de campaña electoral, Santos convocó a un plebiscito, al que jurídicamente no estaba obligado, para que el pueblo apruebe o no los acuerdos de paz. El 2 de octubre solo concurrió a las urnas el 37 % de votantes y ganó el No con el 50,21 %, y una diferencia de menos de 54 mil votos. Son las paradojas de la historia: triunfó la oposición encabezada por Álvaro Uribe, argumentando la conspiración del “castro-chavismo” liderada por Santos, ciertos medios de comunicación, redes sociales y familiares de las víctimas de las FARC. No había oportunidad para la reconciliación y paz en una sociedad profundamente afectada por más de 50 años de guerra. Finalmente, Santos y los líderes guerrilleros aceptaron revisar con la oposición los acuerdos de paz. Se llegó a un nuevo acuerdo el 14 de noviembre para lograr su aprobación y ejecución inmediata en el Congreso.