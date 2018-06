Forjemos nuevos padres

Hace algunos días conversaba con una profesora parvularia quien me contó una reciente experiencia vivida.

A la puerta de su jardín dos jóvenes padres veían atónitos una típica pataleta de un niño de tres años, quien expresaba con toda su fuerza y capacidad pulmonar su berrinche. Por fin la madre decidió acercarse y el pequeño la golpeó en el rostro entre cinco y seis veces. Fue entonces cuando la educadora actuó: le habló con firmeza al niño hasta conseguir cambiar su actitud y que pidiera las debidas disculpas.

Los nuevos padres, jóvenes e inexpertos como lo fuimos todos, hoy no saben reaccionar; al menos estos de la historia quedaron sorprendidos de cómo la parvularia pudo dominar una situación que a ellos se les iba de las manos simplemente con firmeza y orientación. Por eso asombrados preguntaron: ¿Es así cómo hay que hacer? La parvularia les dio su tiempo y trabajó con ellos en la necesidad de fijar límites.

Es curioso pero en ocasiones, padres deseosos de dar amor no saben cómo canalizar su afecto y equivocan pasos o se inmovilizan; les cuesta pensar que el amor de padres implica también manos firmes y reglas claras.

Amor que solo consiente o permite, que solo da y entrega a manos llenas, pierde y lanza al pequeño por el camino equivocado. Amor que forma, que define marcos, construye.

Ahora, cuando muchos actos de la niñez que son simplemente consecuencias de soledad y permisibilidad son convertidos en síndromes, trastornos o disfuncionalidad. Hoy, cuando parecería que queremos patologizar la infancia, vale la pena mirar a los padres y pedirles acción: acción formadora, acción ejemplificadora y normas que enseñen que las causas tienen efectos, que el premio y el castigo existen y que el amor no es solo decir sí.

Amar no es únicamente consentir, amar no es hacernos de la vista gorda o dar hasta a los niños el moderno chinesco llamado celular. Amar sobre todo es forjar; es modelado y construcción; es trabajo de orfebre y filigrana que nos exigen no solo los grandes cánones culturales sino los frágiles y delicados hilos del detalle.

¡Ojo! Los niños de hoy necesitan nuevos padres.