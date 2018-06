Fernando Cazón y el premio Espejo

Ojalá que con Fernando Cazón Vera, ‘Nani’, como se lo llama en Guayaquil, en el ancho mundo del periodismo y el no tan extenso de la literatura nacional, y entre sus amigos cercanos, no suceda este año lo que ha venido pasando desde hace por lo menos una década: que se lo postule como uno de los más firmes candidatos al Premio Nacional Eugenio Espejo en Literatura, y llegado el momento no se le otorgue ese galardón, decisión que debe tomar el presidente de la República de una terna presentada por el Consejo de la Cultura. El caso sin embargo no es excepcional en el mundo literario. El gran Jorge Luis Borges, fue por largos años candidato al Premio Nobel de Literatura y llegó a decir que el no dárselo se había convertido en una tradición sueca. En nuestro país, ya es hora de que esa “viciosa postergación” se rompa y se reflexione que ignorar a un poeta de los quilates de Cazón podría ser tomado hasta como una ofensa a la intelectualidad guayaquileña, por pues el Consejo de la Cultura o cualquiera que sea el organismo que elabore la terna para la decisión presidencial, tendrá siempre su asiento en Quito y estará sujeto a la presión capitalina. Aunque ahora, al ser ministro de Cultura el laureado escritor Raúl Pérez Torres, quien venía cumpliendo una amplia agenda cultural y social al frente de la matriz en Quito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, puede ser que esa visión haya cambiado y que esta vez sea escuchado el amplio concierto de voces -especialmente desde los organismos guayaquileños relacionados con la cultura- que están clamando porque este año se confiera el premio a Cazón. Él es un poeta por esencia y excelencia, excatedrático universitario y hombre que entró ya en la década de los 80 años; no obstante sigue ejerciendo a través de sus columnas un periodismo de amplio espectro, franco y directo, a veces con una pizca de humor negro o sátira liviana, pero siempre con una inquebrantable fe y en defensa de los valores éticos y de crítica a la política internacional de las grandes potencias, tan proclives a hacer mal uso de su poder en sus interminables juegos de guerra. Hombre de pie, sencillo y cordial, sin perjuicio de ser radical y profundo cuando la ocasión lo amerita, como deben ser los poetas, hombre sin enemigos.