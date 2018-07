Hago un doctorado en la UCA, Argentina. Comienza la clase. El profesor presenta como primera lámina una foto de la Casa Rosada (Función Ejecutiva), otra del Congreso (Función Legislativa) y otra del edificio de la Corte Suprema (Función Judicial). Esto se enseña en todas las universidades del mundo que imparten ese conjunto sistemático de conocimientos llamado ciencia. Es que el sistema diseñado por Montesquieu ha resistido el embate de los siglos, precisamente porque es conocimiento científico y no cuestión de opiniones “Virgilio style”. Bueno... la verdad, “había” resistido el embate de los siglos, hasta que nosotros entramos en escena y en el 2008 el bobo belga y un combo de “sabios” le envían un mensaje al resto del mundo: todo el planeta está equivocado. Aquí sí entendemos la democracia. La nuestra es “participativa”, porque tenemos una Función de “Participación Ciudadana”. No me la banco, como se dice acá, y voy a la Carta de la OEA. El art. 2 garantiza la democracia representativa, no la “participativa”. Y -aquicito nomás- la Constitución de Colombia nos cuenta que las formas de participación ciudadana son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa legislativa, no ninguna función de circo llamada de “participación”. Lo bueno es que el CNE ya marchó y no pueden seguir adelante con la burrada que estaban haciendo: integrar el nuevo Consejo de Participación con expertos en “haber participado”, es decir, expertos en nada.

Quienes van a designar a las nuevas autoridades deben ser verdaderos estadistas que entiendan la diferencia fundamental entre gobierno y administración. Y en qué consiste el trabajo de quienes van a designar. Deben saber diferenciar el control consultivo que hace el procurador del control de ejecución que hace el contralor. Entender las competencias de regulación administrativa de los superintendentes y -en fin- toda la actividad estatal que desarrollan las autoridades que van a nombrar. Y no elegir a quienes han “participado” en la danza de los millones de la década atracada. Pobre país si elegimos “participadores” en lugar de autoridades.