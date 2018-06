Éxitos de Trump

Trump ha logrado lo que nadie pudo en 65 años, desde 1953 (peor Clinton, Bush ni Obama). Sometió la prepotencia, desafíos y arrogancia de Kim Jong-un. Le exige destruir su potencial nuclear. “No habrá más guerra”. La paz de Trump creará reconciliación y prosperidad en la región. Clinton y Obama crearon la crisis en Oriente Medio, las guerras en Afganistán, Siria y Libia. Clinton creó Isis y les vendió armas.

Los perdedores acusan a Trump de belicista, peligroso, racista, xenófobo y machista. Critican su pelo, sus gestos, sus palabras, sus miradas y conspiran.

La Unión Europea se queja de los aranceles al acero y aluminio. Pero Trump les contesta: “Si eliminan sus barreras y aranceles a los productos de EE. UU., nosotros haremos lo mismo y quitaremos las nuestras”. Libre comercio. Amenazó imponer gravámenes a constructores de automóviles de marcas alemanas Mercedes Benz y BMW. Firmó contratos con China en inversiones y acuerdos comerciales por US$ 250.000 millones. Con Arabia Saudita, firmó acuerdos por US$ 380.000 millones. Evita y bloquea la fuga y venta a otros países de empresas norteamericanas.

Ciertos medios de comunicación dicen que tiene reprobación. Pero el mercado bursátil obtuvo récords, más que con otro presidente. La Bolsa aumenta valor en US$ 8 billones. Beneficia las pensiones, las jubilaciones y las cuentas de ahorro. Fortalece la economía interna y externa. Crea 2,4 millones de puestos de trabajo. 200.000 nuevos en la industria. Rebaja impuestos del 35 % al 21 %. Restaura confianza. Reduce la “tasa de paro” de afro e hispano-estadounidenses. Reduce “subsidios por desempleo”. 3 millones de trabajadores recibirán miles de dólares en bonos “por reducción de impuestos”. Duplica la deducción fiscal y desgravación por hijos. Libera de impuestos los primeros US$ 24.000 de ingresos de un matrimonio. Los ingresos familiares aumentan más de US$ 4.000. Desgravan 20 % de ingresos de su negocio. Elimina impuestos y multas si no pueden pagar seguros médicos del Gobierno y el burocrático “Obamacare”.