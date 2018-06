Engrilletado

Finalmente tratan de ponerle el cascabel al gato, pero en este caso uno electrónico, para tenerlo bien ubicadito. Ya era hora de que desfile ante la justicia, al menos para responder por uno de los tantos abusos cometidos. Esperemos que esto sirva para romper el hielo y decante todos los otros casos en los que estuvo involucrado, para que por fin reciba su justo merecido. Obviamente, dirá que lo persiguen, que él no tiene nada que ver, que todo es forjado para inculparlo y tanta otra argucia de medio pelo que no servirá para otra cosa que para demostrar que está metido hasta el cogote, en este y otros hechos execrables.

Lo que no podía faltar era el grupo de sus acólitos, que como en procesión de pueblo van de audiencia en audiencia velando a su finadito. Pero además resultaron resabiados y por eso se ganaron unos cuantos chisguetazos de estate quieto, que les dejaron los ojos más llorosos y gachos que de costumbre. ¡Qué diferencia lo que vivimos ahora! ¡Qué paz! Se respira libertad y quienes hoy la reclaman son los mismos que imponían lo que les venía en gana, contra cualquier congénere que se atreviese a enfrentarlos o a contradecirlos. Estos no saben vivir en democracia, quieren imponer a los gritos y pataletas su posición, sin darse cuenta de que ya ese tiempo pasó y esto no funciona más; que el abuso para doblegar voluntades dejó de estar en la gaveta de sus herramientas preferidas. Los brillantes abogados del correísmo, que antes ganaban todos los casos, ahora no saben ni qué hacer. La academia no fue una de sus virtudes, sino la simple voluntad del caudillo que doblegaba a su antojo las decisiones de una justicia sometida.

Tratarán de dilatar la engrilletada, para que el susodicho siga turisteando como lo hizo en el Mundial de Fútbol en Rusia, con unas entraditas que le “regalaron”. Al parecer, los cucuruchos del correísmo estarán cerca de su líder si lo ponen a marcar tarjeta cada 15 días ante un juez, aunque por su peligrosidad y alevosía, debería correr la suerte de su binomio de la década perdida. Bien por una justicia que comienza a despertar.