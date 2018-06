Empezar otra vez

El daño económico, ético y legal que ha dejado el correísmo, urgentemente, debe ser superado por todos nosotros. Ahora y durante los próximos años debemos vencer todo el mal sembrado. Es difícil determinar qué debe ir primero. En el tema económico, algunos expertos aseguran que las metas gubernamentales anuales no son lo suficientemente claras y que por muy endeudados que estemos pueden seguir endeudándonos. Sin embargo, se anuncian inversiones.

Cada semana aparece un tema de corrupción que logra sorprendernos por los alcances e inmoralidades que contiene. Y la justicia, llamada a tomar cartas en todos estos asuntos, actúa a través de un Consejo de la Judicatura Transitorio, que empezó con la ligereza de nombramientos de fiscales provinciales habiendo un concurso pendiente; y, esos fiscales, los nombrados o los que volverán a nombrar, serán quienes lideren la investigación de aquellos horrores de corrupción. El valor de la legitimidad es una sólida base para actuar en funciones públicas, que no se nos olvide.

La Ley de Comunicación sigue siendo un estorbo legal para contar con un honroso ordenamiento jurídico. Y aunque el presidente Moreno ha manifestado su deseo de caucionar la libertad de opinión y de información y lo ha cumplido, no se nos olvide tampoco que los derechos humanos son la primera obligación del Estado ecuatoriano.

En tal consecuencia, como lo decíamos en las primeras líneas, hay un reto que debemos asumir todos. Salir de este laberinto no es solo cuestión de un gobierno, como sociedad civil deberemos colaborar siendo austeros en nuestros gastos, cuidándonos de no desperdiciar recursos, recordando y aplicando en nuestro comportamiento la ética, diciendo la verdad, no haciendo daño a los otros, no defraudando al fisco, viviendo honradamente.

No hay mugre que no se limpie con el agua de la decencia y buena voluntad. Voltear la hoja de la mentira, del insulto, de la delincuencia, lo haremos nosotros, para asegurarles a las jóvenes generaciones que el mal no tiene la última palabra.