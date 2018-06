Ni a los que nos encanta andar apostando, o haciendo pronósticos y predicciones, se nos hubiese ocurrido estar viviendo este momento de gran giro que el presidente Moreno le está dando a su gestión en los últimos 60 días.

Muchos críticos ácidos del gobierno hoy son poder. Muchos de ellos, conocedores de la verdadera receta de cómo salvar al país. Al menos así lo decían en sus previas declaraciones ante los diversos medios de comunicación. Hoy deben enfrentar sus realidades cotidianas contra lo que algún día aseguraron que sabían cómo debía hacerse.

El cambio de modelo económico, la reducción del aparato del Estado, la libertad de expresión, la atracción de inversiones, la mejora de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, la banca mundial, la banca multilateral y los fondos internacionales; la separación de poderes, las sanciones a las ilegalidades de la década anterior, el control de la frontera norte, la seguridad jurídica, el reposicionamiento de nuestra política exterior y la apertura al diálogo, están como en panadería de barrio: a punto de salir del horno, y huele bien.

No todo es perfecto, aún deben madurar nuestros asambleístas, tanto así, que el miércoles 13, la Secretaría de Comunicación, a nombre del Gobierno nacional, en un comunicado rechazaba a quienes no están alineados con “los principios de justicia y de transparencia por los cuales hoy camina el país entero”. El comunicado termina así: “Este es el momento de demostrar quiénes quieren un cambio verdadero y vivir en una democracia plena o quiénes quieren solapar y esconder las vergonzosas actuaciones del pasado”.

Desde el Atrio de las Rosas me uno al comunicado oficial y propongo que aceptemos hacer nuestro mejor esfuerzo y retomar la senda del bien común. No hay cupo para el error, ni para quienes asumieron el reto de ser parte de este gobierno, ni para nosotros, los ciudadanos comunes. Peor aún para la empresa privada, que había pedido reiteradamente este gran giro. Ahora sí, no hay excusa, la responsabilidad recae sobre sus hombros.