El pueblo lo respalda

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio es un organismo que cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano, porque sus gestiones las cumple con acatamiento estricto a lo que se le ordenó que hiciera en la consulta popular del 4 de febrero de este año.

Está integrado por hombres y mujeres que demuestran que en el Ecuador hay valores humanos, conocedores y respetuosos de los derechos y de las garantías constitucionales.

Este Cpccs transitorio tiene preocupados, como era de esperarse, a todos los funcionarios que fueron designados por el Cpccs anterior, y que a lo largo de los 10 años de la dictadura de Correa fueron incondicionales, “chupamedias” del poder político, porque en su mentalidad enana creyeron en la palabra del mesías que afirmó, dada su paranoia, que esto duraría 300 años.

Los que están desesperados con la actuación honesta y vertical del Cpccs transitorio buscan resquicios y leguleyadas que el pueblo no traga.

Sin comprender que la voluntad popular está por encima de todo, en forma descarada han acudido ante un juez de bolsillo de Balsas para que no se cumpla la decisión tomada por el Cpccs transitorio, de suspender los concursos para la provisión de fiscales en el país. Este juez, que ahora se ha escondido y no aparece por lado alguno, por “error inexcusable” o “falta de ignorancia”, como diría Cantinflas, dispuso que esa suspensión no tuviera lugar.

Ante la posición equivocada de este juez salió al frente la voz viril y honesta del presidente del Cpccs transitorio, Dr. Julio César Trujillo, para decir lo que el país entero dice: “Griten o pataleen todos tienen que irse a sus casas”.

Esta es la voz que el país esperaba escuchar, cansado de oír voces sumisas, borregas y obedientes, que pensaban a través del pensamiento del cuentero de Carondelet.

El pueblo ecuatoriano respalda incondicionalmente al Cpccs transitorio, y debe estar listo para salir en su defensa en el terreno que fuere, en caso de que los que “patalean” insistan en sus maniobras que no tienen base de naturaleza alguna.