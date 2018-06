El mundo de Trump

Donald Trump reúne los defectos y debilidades de anteriores presidentes y políticos de Estados Unidos. Pretende ser Ted Roosevelt, respecto al manejo de la política internacional, en forma ruda y con imposiciones. Este último impuso la Política del Garrote, consistiendo en imponer la voluntad de Estados Unidos sobre otros países; lo consideró un imperativo moral. También la impuso dentro de su país, en su relación con grandes empresarios. Fue quien impulsó la ley antimonopolios. Roosevelt era un “tough guy”, lo demostró en una aventura en África y su expedición al Amazonas, donde estuvo próximo a fallecer; además fue héroe de la guerra entre España y EE. UU. Trump pretende estar por encima de la ley, como pretendieron Richard Nixon y William Clinton. Para estos, mentir escandalosamente fue natural. Afirmar cosas que no son verdaderas, sin ninguna vergüenza es parte de la personalidad de Trump. Compite con William Jennings Bryan en el campo del populismo. Bryan era un político de fines del siglo XIX; fue candidato a la presidencia en tres ocasiones y tuvo apoyo popular porque sus ideas gustaban a grandes sectores de la población, como el de la agricultura; no estaba de acuerdo con el sistema monetario Patrón Oro, para él no había otro como el bimetalismo. Durante su discurso en la Convención Demócrata de 1896 comparó ambos sistemas monetarios llegando a afirmar que el Patrón Oro terminaría siendo una cruz de oro para los desposeídos.

Jefferson, a pesar del genio que era, batalló para que EE. UU. fuera un país con una economía agrícola. No aceptó otro modelo, siendo duro crítico de Alexander Hamilton, quien propugnaba la economía industrial. Las obsesiones de Trump no tienen límite. Proclama que recuperará la grandeza de EE. UU. ignorando los valores que hicieron grande a esa nación. Quiere aislarse del mundo y se pelea con sus aliados, encontrando tiempo para admirar a los tiranos asesinos del mundo.

La decadencia de los grandes poderes, que toma más de un siglo en aparecer, se inicia sin darse cuenta. Así sucedió desde la Antigüedad y seguramente ocurrirá en el futuro.