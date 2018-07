El hospital Miguel H. Alcívar

Me siento obligado de múltiples maneras y por muchas y variadas razones, a no defraudar las peticiones que me plantean los conciudadanos.

En el presente Cañón de futuro atiendo la de unas distinguidas damas manabitas que alertan sobre los terrenos en los que algunos grupos de interés promueven construir el hospital que reemplazará al destruido por el sismo del 2016.

Esas tierras, al decir de las señoras, fundándose en estudios técnicos que con su iniciativa y participación del club Kiwanis Caras se pudieron realizar, no serían aptas para dicha construcción.

Manabí, como bien conozco, al igual que otras provincias de la República, tiene suelos con arcilla expansiva que de no ser reemplazada, con altos costos de excavación y sustitución, determinan, a poco de concluidas, la destrucción de las obras que en ellas se edifican, de modo que al respecto la precaución y la advertencia son válidas.

Además, hay otras objeciones a la posibilidad de edificar el nuevo hospital en una zona que está sometida a toda una serie de inconvenientes y en la que, al decir de las denunciantes, hay conflictos de intereses.

Sin abundar en detalles, puesto que no tengo otra referencia que los criterios que aquí transcribo, sí cabe tomar en serio la referida denuncia en ánimo de generar reacciones que la ratifiquen o nieguen.

Mala es la experiencia que en la reconstrucción requerida después de los terremotos tiene el país. Algunas sirvieron para enriquecer a los que se encargaron de las labores orientadas a ese noble fin. No ha dejado de comentarse que igual triste situación se está dando en la tierra donde nacieron don Eloy Alfaro y el doctor Alejo Lascano.

Y mal haría yo en recibir la denuncia y guardármela. Por eso aquí la reseño y me comprometo a darle el respectivo seguimiento.

Espero, con lo expuesto, haber cumplido con el pedido de auxilio de doña María Maya Almeida, ciudadana de Bahía de Caráquez , que con la ingeniera María Dalia Viteri, están liderando una “reacción justa ante tanto atropello por parte del Ab. José Herrera como secretario de la reconstrucción del hospital MHA”.