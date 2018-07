El Estado salvador

El 17 de febrero del año pasado, en mi columna, titulada Familia, ese lugar sagrado, escribía: “El lugar más íntimo de la mayoría de nosotros, donde cuando no entendemos qué está pasando afuera nos aferramos más fuertemente a ella, donde nuestras heridas se alivian con solo una sonrisa, con un abrazo, o simplemente con un tranquilo ‘todo pasara yo estoy y estaré junto a ti’, también es donde ejercitamos nuestros primeros diálogos, nuestras primeras negociaciones, nuestras primeras ganancias, nuestras primeras pérdidas o nuestros primeros acuerdos. Allí se forma nuestra forma de amar, nuestra forma de respetar, nuestra forma de colaborar, nuestra forma de organizarnos y nuestra forma de reaccionar; todo ello formará nuestra forma de vivir, forma que vamos a replicar el resto de nuestras vidas”.

La adolescencia es la transición de los hijos a adultos. En esa época ellos buscan la aceptación de sus amistades cercanas y de otros, aprenden a ejercer la responsabilidad por el ejercicio de su autonomía, con una identidad particular separada de la familia. En esa época ellos ejercitan ya su sistema personal de valores, anclados en aquellos que aprendieron en esa familia. Los que ya hemos formado hijos que a su vez se han convertido en padres, sabemos que esa es la hora de la disciplina y de ser modelos en el que los hijos se identifiquen, ya que, si no son los padres, otros modelos vendrán a ocupar ese vacío y como está el mundo, pueden ser modelos no ejemplares.

Este 13 de julio, la Corte Constitucional sentenció que los adolescentes (12 a 18 años, según el Código de la Niñez) tienen derecho a disfrutar de una “vida sexual satisfactoria y sin riesgos” y a decidir sobre su vida reproductiva “de forma libre, responsable e informada”, en caso de discrepancias el Estado puede intervenir como “salvador”.

Pregunto a los que hemos sobrevivido las adolescencias, ¿encargarían ustedes al Estado salvador a dirimir una discrepancia entre ustedes y sus hijos, sobre el disfrute de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos? Al menos yo... no le encargaría ni un saco de alacranes.