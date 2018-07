El escandaloso caso Gabela

Ofreciendo, de entrada, disculpas a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, por el calificativo con que titulo el presente cañonazo, me permito explicarle con toda la consideración y el respeto que merece, que precisamente uso la expresión escandaloso, porque creo firmemente que el asesinato del general Jorge Gabela involucra situaciones inherentes al honor nacional, que él, hasta donde conozco, trató de defender.

En efecto, solo un pillo, parte de la componenda o un ingenuo desinformado, que no creo integre los mandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, puede insistir en negar que la compra de los helicópteros Dhruv fue un hecho lamentable y que el general Gabela tenía razón de oponerse a ella.

Hasta yo, que dentro de mis actividades no tengo motivos para conocer sobre la calidad de un aparato volador, me permití encontrar en internet las quejas que incluso en la India se habían realizado sobre dichos equipos de transporte y también las que se hicieron en Chile.

Luego de que se produjeron las primeras “caídas”, el tema se volvió motivo de conversaciones frecuentes y comentarios de todo tipo que de momento omito.

Todavía recuerdo en cambio, al respecto, que me causó estupor la justificación de alguien de cuyo nombre no quiero acordarme, por ahora, que dijo que con el cobro de los seguros el Ecuador había tenido una ganancia. Debieron haberse revuelto en sus tumbas los muertos que produjeron los “accidentes”. Y debió sancionarse a quien se permitió tan estulto comentario.

En lo de fondo, si el perito Meza establece que el asesinato de Gabela no fue producto de la delincuencia común y lo vincula con sus denuncias, la implicación no es como para mirar para otro lado.

No podemos aceptar que la sospecha de lo que se está mal llamando crimen de Estado quede flotando como que si hiciese referencia a la belleza del paisaje andino o a la majestuosidad de nuestros ríos. Atañe al honor de una de las ramas más gloriosas de las Fuerzas Armadas, que no podemos permitir quede manchada por sospechas no resueltas. Su honor solo lo limpia la verdad. Encontrémosla.