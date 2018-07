El asunto venezolano

El presidente Lenín Moreno, al preguntársele en ámbito internacional sobre la situación venezolana, empezó declarando que Ecuador respeta el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros Estados”. Pero acto seguido se contradijo al sugerir que el presidente Nicolás Maduro debería convocar a un referéndum que ratifique el resultado de las recientes elecciones presidenciales en las que resultó claro vencedor.

Maduro contestó esta propuesta con la más suave de las respuestas posibles, simplemente expresando que el presidente Lenín Moreno no conoce la Constitución venezolana.

Y ahora lo insólito: la contaminación legislativa de Lenín Moreno. Que la Asamblea Nacional del país, por mayoría de votos, haya rechazado la solidaridad con el expresidente Rafael Correa expresada por los presidentes bolivarianos Nicolás Maduro y Evo Morales al condenar vía Twitter la persecución política y judicial de que está siendo objeto en su país, con la intención manifiesta de tratar de involucrarlo como autor intelectual del supuesto, o real secuestro, o tentativa de secuestro de su entonces opositor político Fernando Balda, acto que habría tenido lugar en Bogotá, en 2012. Que la Asamblea la haya rechazado, no por no ser verdad sino por supuestamente intervenir en los asuntos internos de otro país, es querer tapar el sol con un dedo, una muestra de testaferrismo con el presidente Lenín Moreno, al refutar las expresiones de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, como si no fuera un hecho que no admite dudas la persecución política desatada contra el expresidente Correa, con el objeto evidente de minar su prestigio y hasta encarcelarlo de ser posible mediante alguna tramoya judicial para anular su futuro político y evitar que tuviera la opción de volver a ser presidente de la República cuando termine el gobierno de Lenín Moreno,

Así son las cosas en la era “morenista” y continuarán siendo de esta guisa. Pero las cartas están echadas y los planes en marcha, ya sin embozo.