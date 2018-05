Diplomacia por canje

Después de varios días y con varios anuncios evasivos con respecto a las elecciones de Venezuela, el Gobierno ecuatoriano recién se manifiesta y dice que respeta la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos.

Por otro lado, reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano. Quiero entender qué quiso decir el Gobierno en esta frase. Comparto con ustedes mi reflexión.

Asumo que sabe que hay cientos y miles de motocicletas alrededor de las ciudades más importantes de Venezuela dando vueltas en los barrios para recordarle a los ciudadanos que en ese régimen existe un poder ilegal organizado que no permite protesta social que estorbe los planes de Maduro. Si el Gobierno ecuatoriano tiene esta figura clara, acaso entiende como actitud pacífica el instinto de supervivencia que los hizo permanecer en sus casas para no votar en contra del chavismo y no ser descubiertos en ello.

El comunicado dice que están preocupados, básicamente por dos cosas: por la situación a la que califica de difícil y por las condiciones de la participación de la oposición. ¿Cómo lo entiende usted?

Te estás muriendo, sea porque las motos de la revolución te atropellaron o porque no tienes medicina con qué sanarte. Sea que te mueres de dolor porque mataron a tus hijos jóvenes protestando o porque la pobreza llegó a tal nivel que para comer tienes que matar y arranchar alimentos. Sea como sea que te mueras, estoy preocupado. ¿Basta la preocupación para tener una humana postura oficial?

Moreno quiere dejar claro que él llama a todos los protagonistas para salir del atolladero a través del diálogo. Con elecciones que le dieron un triunfo a Maduro en esas mismas condiciones que varios países no reconocen como legítimas, ¿de cuánta honradez para un diálogo podemos hablar?

Lo claro del comunicado es la percepción de que su tibieza es deliberada a propósito de canjearlo por votos en Naciones Unidas que apoyen la campaña del país en la que María Fernanda Espinosa nos representa.