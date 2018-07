Mientras no brille la justicia nítidamente y hasta tanto no se establezcan responsabilidades penales en contra de los autores, materiales e intelectuales, de algunos delitos perpetrados en el Ecuador durante la “década ganada” del correísmo, no habrá paz, porque la justicia es paz.

Durante el correísmo se perpetraron delitos tipificados en las leyes penales. Las evidencias son tan contundentes que no cabe considerar los argumentos “de defensa” de los implicados quienes, luego de haber pregonado el eslogan “prohibido olvidar”, hoy padecen de una amnesia total que los lleva a desconocer hasta cómo se llaman...

Los casos de Fernando Balda y del general Jorge Gabela no pueden quedar en la impunidad, por mil razones. El país se estremeció de pie a cabeza cuando tuvo conocimiento de que el tercer informe elaborado por el perito argentino Meza, que fue entregado por él a las autoridades competentes, no aparece por lado alguno. Todos juegan al florón y dicen “de mis manos ya pasó , lo que sucedió después no conozco”. Estas aseveraciones en las que nadie cree pueden esclarecerse con la desclasificación de toda la documentación que sobre el caso Gabela reposa archivada en la Asamblea Nacional. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, con una claridad meridiana afirma que dicha documentación que ahora consta como clasificada será puesta a consideración de la Fiscalía y de todos los organismos pertinentes.

El Ecuador vivió momentos de angustia por diversos aspectos, ya económicos, ya sociales, ya políticos, y sobre todo por la manipulación que se hizo de la justicia.

Toda causa penal termina con el esclarecimiento de la verdad, es por eso que los autores intelectuales de estos delitos, en lugar de presentarse ante la justicia para defenderse como hombres valientes y responder por sus actos, están buscando asilo porque parece que no saben que este no se concede por delitos comunes, sino por delitos políticos. El país confía en que la justicia brille, no obstante los esfuerzos que hacen algunos para que no suceda.