De los pies a la cabeza

No hay duda. El rey de los deportes, el fútbol, por el hecho de convocar a los estadios a millones de personas en el mundo, mueve una inmensa cantidad de dinero, con ingresos a los que habría que agregar el pago por derechos de transmisión de los partidos por la pantalla chica, para verlos como si la teleaudiencia estuviera en cómodos palcos, o para escucharlos por las radioemisoras. Sobre todo cuando uno no se quiere perder ni un encuentro, aunque el hincha se encuentre conduciendo o siendo pasajero de un automotor o pernoctando por lugares lejanos donde solo pueden usarse radios portátiles.

Esta masificación que produce el deporte del ya pasado Mundial en Rusia, hace posible que los futbolistas ganen sueldos que ya se los quisiera un banquero. Y es que, por ejemplo, Messi y Ronaldo, en España, donde la crisis económica produjera el que muchas familias fuesen echadas de sus departamentos por no abonar las alícuotas de pago o los arriendos, ganen más de un millón de dólares cada mes. Es decir, lo que -tal vez- a lo largo de toda su vida reciba un conserje o un empleado de oficina. Además, se da el caso de que personas de inmenso talento, que descuellan en las ciencias o en las artes, no pueden soñar siquiera con alcanzar esas sumas astronómicas como retribución por su trabajo y esfuerzos, y tienen que contentarse con vivir apenas dentro de una clase media no muy próspera que digamos. Por eso se llega a la lamentable conclusión de que los pies tienen ahora más importancia que las cabezas; o sea, valen más las patadas que las ideas creativas.

Aquello bien pudiera hacer exclamar, sin necesidad de acompañarse con música, a más de un sorprendido ser, el verso del viejo y tan cantado valsecito criollo que dice: “Señor, por qué los hombres no son de igual valor”. De allí, pues, que en este punto valga mencionar a Marx, recordando que el filósofo alemán inventor del comunismo señaló que “la religión es el opio de los pueblos”. Y bien podría cambiarse la palabra que tiene que ver con lo teosófico, sustituyéndola por la que señala el deporte inventado por los ingleses. Y esto lo dice, paradójicamente, el autor de este artículo, hincha declarado del fútbol desde su niñez.