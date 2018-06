Comuna y kibutz

Al visitar las poblaciones del perfil costero, con pena observamos que sus habitantes mantienen un elevado nivel de pobreza, tan ancestral como los asentamientos que ocupan. Más allá de pequeños avances en la elaboración de artesanías, su dedicación es a una agricultura tecnológicamente muy limitada, y a la pesca casi con las mismas artes de sus antepasados. Muchos filósofos de cafetín han hablado de la identidad territorial, de la interculturalidad fértil, de la pachamama, del “sumak kawsay”, de la soberanía alimentaria, y de cuanta cosa linda que los oídos pueden escuchar, pero que en lo concreto si no se traduce en que sus integrantes puedan acceder a educación de alto nivel, alimentación de calidad que permita superar desventajas históricas, y provisión de servicios de salud, como los mejores del país, esos ecuatorianos seguirán marchando en el propio terreno.

Para que tengamos una idea de lo que es posible, el kibutz en Israel es un concepto muy parecido a nuestra comuna: basado en un criterio colectivo de producción y percepción de valor, con organización democrática interna e integración voluntaria, hoy conforman el 2 % de la población del país y aportan con el 7 % del PIB. Para citar un ejemplo, el kibutz Hatzerim migró de la producción agrícola original para convertirse en un competidor global en sistemas de riego, teniendo una empresa que provee el 20 % de la oferta mundial, generando tecnología de punta y logrando la nada despreciable reserva de 2.000 millones de dólares. Por cierto, una comuna está conformada por 500 familias.

Me olvidaba, hay una diferencia importante: el gobierno de Israel no entrega la tierra a perpetuidad, la cede por 20 años, y si no la produces, se la debes devolver. Ya va siendo tiempo de que el país tome en serio el asunto de las comunas, se despoje del sentimiento de lástima y lo convierta en una actitud positiva para transformar una cantidad enorme de recursos inmóviles en calidad de vida para los comuneros.

Los israelíes no son mejores que nosotros, simplemente pueden, y pueden porque creen que pueden, como lo dijo Virgilio alguna vez.